Esenyurt'ta arkadaşlarıyla kavga etti; ikinci kattan böyle atladı
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Esenyurt'ta arkadaşlarıyla kavga etti; ikinci kattan böyle atladı

11.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:45
Esenyurt'ta arkadaşlarıyla kavga etti; ikinci kattan böyle atladı

ESENYURT'ta ev arkadaşlarıyla tartışan kişi ikinci kattaki dairelerinin balkonundan atladı.

ESENYURT'ta ev arkadaşlarıyla tartışan kişi ikinci kattaki dairelerinin balkonundan atladı. Kendisini balkondan aşağı bırakan kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay geçtiğimiz hafta Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 9. sokakta yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu kişiler kaldıkları evde tartışmaya başladı. 3 kişinin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi balkona çıkarak yardım istedi. Yardım isteyen kişi kaçmak için önce kıyafetlerini ardından da kendisini ikinci kattan aşağı bıraktı. Olayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiyi hastaneye götürdü. Kavgaya karışan iki kişi, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci kattan düşen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkinci kattaki dairesinin balkonundan atlayan kişi, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde önce kıyafetini ardından da kendisini aşağıya bıraktığı görülüyor.

(Fotoğraf) 


Esenyurt'ta arkadaşlarıyla kavga etti; ikinci kattan böyle atladı
Esenyurt'ta arkadaşlarıyla kavga etti; ikinci kattan böyle atladı
Esenyurt'ta arkadaşlarıyla kavga etti; ikinci kattan böyle atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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