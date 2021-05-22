ESENYURT'TA ARKADAŞLARININ BIÇAKLANDIĞINI GÖREN KADIN HINCINI ARAÇTAN ÇIKARDI: 2 YARALI

ESENYURT'ta, çiçek satıcıları arasında çıkan kavgada 2 kadın bıçaklanarak yaralandı.

ESENYURT'ta, çiçek satıcıları arasında çıkan kavgada 2 kadın bıçaklanarak yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören bir kadın ise elindeki sopayla bir aracın camını kırdı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere D-100 Karayolu yan yol üzerinde yaşandı. Çiçek satan kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek 2 grup arasında kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kadın bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HINCINI ARAÇTAN ÇIKARDI

Öte yandan, kavga sırasında arkadaşlarının bıçaklandığını gören bir kadın da eline aldığı sopayla bir hafif ticari aracın arka camını kırdı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı