ESENYURT'TA ARKADAŞININ EVİNDE İNTİHAR ETTİ
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ESENYURT'TA ARKADAŞININ EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Cemil ÖZDEMİR-Serdar ALTINTEPE-Murat SOLAK/ Esenyurt'ta bir süre önce cezaevinden çıkan Birkan Avcı, suçunu üstlenerek cezaevine girdiğini iddia ettiği arkadaşı Kadir A.'nın evine gelerek kavga etti.

ESENYURT'TA ARKADAŞININ EVİNDE İNTİHAR ETTİ
24.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:02

Cemil ÖZDEMİR-Serdar ALTINTEPE-Murat SOLAK/ Esenyurt'ta bir süre önce cezaevinden çıkan Birkan Avcı, suçunu üstlenerek cezaevine girdiğini iddia ettiği arkadaşı Kadir A.'nın evine gelerek kavga etti. Kavga sırasında Birkan Avcı yanında bulunan silahla intihar etti.

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1822. Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Birkan Avcı sabah saatlerinde arkadaşı Kadir A.'nın evine geldi. Birkan Avcı ile Kadir A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Birkan Avcı elinde bulunan silahla kendi kafası ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadir A. ve evde bulunan iki yakını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan Birkan Avcı'nın daha önce Kadir A.'nın işlediği bir suçu üstlenerek cezaevine girdiği ve Kadir A.'nın cezaevinde kendisine bakmadığı için evine gelerek kavga ettiği iddia edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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