Esenyurt'ta arkadaşını silahla öldürdü

Olay, 24 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Büyükayazma Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile alkol alan Erhan F. ve Erol Ç. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Ç. belinden çıkardığı tabanca ile Erhan F.'ye ateş etmeye başladı. Göğsünden yaralanan Erhan F. kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Erhan F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN TABANCA İLE YAKALANDI