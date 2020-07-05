Esenyurt'ta aranan şüphelilere yönelik operasyonda 43 kişi yakalandı
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Esenyurt'ta aranan şüphelilere yönelik operasyonda 43 kişi yakalandı

Esenyurt'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 43 kişi yakalandı.

Esenyurt'ta aranan şüphelilere yönelik operasyonda 43 kişi yakalandı
05.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:27

Esenyurt'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 43 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 242 polisten oluşan 95 ekiple belirlenen 170 adreste arama yapıldı. Cinayet, hırsızlık, yaralama, tehdit ve çeşitli suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 43 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

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