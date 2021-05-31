Esenyurt'ta araç kiralama kavgasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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Esenyurt'ta araç kiralama kavgasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Esenyurt'ta araç kiralama kavgasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta araç kiralama kavgası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Esenyurt'ta araç kiralama kavgası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şahısların araçla daha önce kaza yaptığı ve firma sahibinin aracın kaskosu olmadığı için kazayla ilgili 800 bin TL masraf çıkardığı bundan dolayı da aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Mayıs günü Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1189. Sokak'ta yaşanmıştı. İddiaya göre, araç kiralama firmasından otomobil kiralayan Veysi Çelik ve Mehmet Çelik, kiraladıkları otomobili firmaya geri teslim etmeyince araç sahibi tarafından evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutulmuştu. Silahlı saldırı sonucu iki kişi bacağından yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Esenyurt Asayiş Büro amirliğine bağlı ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şahısların iş yerinden araç kiraladıkları, daha sonra araç ile kaza yaptıklarını, kiralama yetkilisi İbrahim Halil Doğan kendisini arayarak aracın kaskosunun olmadığını ve bu kaza ile ilgili 800 bin TL masraf çıkartarak parayı kendilerinden istediğini, bu sebepten dolayı aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

Çalışmaların devamında, olay saatinde İbrahim Halil ve diğer şahısların kendi adreslerine geldiğini çıkan kavga esnasında kendilerinin yaralandıklarını beyan ettiler. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, olaya karışan şüpheli İbrahim Halil Doğan ve Serkan Ter isimli şahısların olay sonrası Beyoğlu'na kaçtıkları tespit edildi. Şahıslar daha sonra Beyoğlu Okmeydanı civarında yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandıkları 2 adet ruhsatsız tabanca ve müştekiye ait cep telefonu da ele geçirildi. Ayrıca, şüpheli şahıslardan Serkan Ter'in yapılan GBT-UYAP sorgusunda dolandırıcılık suçundan aranıyor olduğu ve 15 bin TL kesilmiş para cezasının olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahıslar ve olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalar ile birlikte Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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