Esenyurt'ta araç dezenfeksiyon hizmeti devam ediyor

Esenyurt Belediyesi'nin Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği Araç Dezenfeksiyon İstasyonu'nda minibüs, taksi, toplu taşıma araçları ve özel araçların dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi'nin Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği Araç Dezenfeksiyon İstasyonu'nda minibüs, taksi, toplu taşıma araçları ve özel araçların dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün, pandeminin başladığı ilk zamanlarda hayata geçirdiği Araç Dezenfeksiyon İstasyonu'nda minibüs, servis gibi toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi ve özel araçların dezenfeksiyon işlemleri de yapılıyor. Esenyurtluların ulaşımlarını sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri amacıyla Atatürk Mahallesi'nde kurulan dezenfeksiyon istasyonuna gelen sürücüler, gün içerisinde sıra beklemeden araçlarını kolaylıkla dezenfekte ettirebiliyor.

"Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor"

Araç dezenfeksiyon istasyonunun haftanın beş günü hizmet verdiğini belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü Genel Koordinatörü Muhammed Ensar Yolcu, "Pandemi önlemleri kapsamında araç dezenfeksiyon noktalarımızda ticari taksi, minibüs, servis araçları ve özel araçlar günlük olarak dezenfekte ediliyor. Araç dezenfeksiyon noktalarımız, haftanın beş günü sabah 08.30 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Esenyurt Belediyesi olarak, Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor" dedi.

"Hizmetten çok memnunuz"

Dezenfeksiyon çalışmalarından memnun olduğunu söyleyen taksici esnafı Nuri Sapmaz, "Üç günde bir dezenfeksiyon yaptırıyorum. Bu hizmetten çok memnunuz. Esenyurt Belediye Başkanımıza bu konuda bize yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Taksi durağımız yakın, istasyonda görevli personeller de bize sürekli yardımcı oluyor sağ olsunlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı