Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı - Haberler
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Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı Esenyurt'ta şiddetli lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - - Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta şiddetli lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

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