Esenyurt'ta apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt'ta apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir apartmana giren şüphelinin, dairelerin önündeki ayakkabıları çalma anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Esenyurt'ta bir apartmana giren şüphelinin, dairelerin önündeki ayakkabıları çalma anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan bina sakinleri, dairelerin önündeki ayakkabılarının çalındığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

Kamera görüntülerinde, binaya giren bir kişinin dairelerin önündeki ayakkabıları aldığını gören apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakkabıları tek tek inceleyerek alan şüphelinin pazar arabasına koyarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Kerem Kamışlı Armağan Çağlayan
Spor Burak Elmas Diego Costa Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt'ta apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 12:39:59. #1.14#

title