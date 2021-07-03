ESENYURT'TA APARTMANA GİRDİ; BEĞENDİĞİ AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENYURT'TA APARTMANA GİRDİ; BEĞENDİĞİ AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, apartmana giren hırsız, dairelerin önünde duran ayakkabılardan beğendiklerini, çalıp, kaçtı.

ESENYURT'ta, apartmana giren hırsız, dairelerin önünde duran ayakkabılardan beğendiklerini, çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde geçen salı 5 katlı apartmandaki dairede yaşayan Ertuğrul Çolak, kapı önünde ayakkabılarının olmadığını fark etti. Durumu komşuları ile konuşan Çolak, onların da ayakkabılarının kayıp olduğunu öğrenince apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde apartmana giren bir kişinin, dairelerin önünde bulunan ayakkabılardan beğendiklerini, çaldığı pazar arabasının poşetine doldurup, kaçtığını gördü. Kayıtları alan Çolak, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

"BEĞENDİĞİ AYAKKABILARI ALIYOR"

Ertuğrul Çolak, "O saatlerde biz evdeydik. Olaydan haberimiz yoktu. Dayım geldikten sonra pazar poşetinin alındığını söyledi. Kamera kayıtlarında da hırsızlığı bariz şekilde görüyorduk. Ondan sonra kamera kayıtlarını gerekli yerlere gönderdik. Buradan gelip alışveriş arabamızın kumaş poşetini alıyor. Çaldığı ayakkabıları da kumaş poşetin içine koydu. Olaylar daha önceden de devam ettiği için dolabımızın üzerine asma zincir astık. Kendi çapımızda önlemler almaya çalıştık. Beğendiği ayakkabıları alıyor. Ayakkabıların tabanına bakıyor. Benim düşünceme göre tabanı sağlam ayakkabıları alıyor. Özellikle marka takılıyor. Bizim bazı ayakkabılarımız duruyor. Sanırım onları beğenmedi" dedi.

ESENYURT'TA APARTMANA GİRDİ; BEĞENDİĞİ AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTI
ESENYURT'TA APARTMANA GİRDİ; BEĞENDİĞİ AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTI
ESENYURT'TA APARTMANA GİRDİ; BEĞENDİĞİ AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTI
ESENYURT'TA APARTMANA GİRDİ; BEĞENDİĞİ AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTI
ESENYURT'TA APARTMANA GİRDİ; BEĞENDİĞİ AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
Son dakika haberleri | ESENYURT'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haberleri | ESENYURT'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şener Şen Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESENYURT'TA APARTMANA GİRDİ; BEĞENDİĞİ AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 10:23:53. #1.14#

title