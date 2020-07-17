ESENYURT'TA ANNE VE KUCAĞINDAKİ BEBEĞİNE OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
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ESENYURT'TA ANNE VE KUCAĞINDAKİ BEBEĞİNE OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Esenyurt'ta yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmeye çalışan anne ve kucağındaki 1 yaşındaki bebeğine otomobil çarptı.

ESENYURT'TA ANNE VE KUCAĞINDAKİ BEBEĞİNE OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
17.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:28

Esenyurt'ta  yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmeye çalışan anne ve kucağındaki 1 yaşındaki bebeğine otomobil çarptı. Bebek çarpmanın etkisiyle annesinin kucağından metrelerce ileriye savrulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Kaza, saat 10.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, anne Sevda Ağraz kucağındaki 1 yaşındaki bebeği Alaaddin Ağraz ile birlikte yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi.  Bu sırada 41 ACA 053 plakalı otomobiliyle ilerleyen sürücü İ.K. anneye çarptı.  Çarpmanın etkisiyle bebek annenin kucağından metrelerce uzağa fırlayarak yola düştü. Kazayı gören Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı anne ve çocuğuna ilk müdahaleyi yaptı. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yaralı bebek ise bir vatandaşın aracıyla hastaneye kaldırıldı. Anne Ağraz ise olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye götürüldü. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne ve bebeğin vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve tedavilerine devam edildiği öğrenildi.  Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş, " Geldiğimde kadın yerde yatıyordu. Sağlıkçı arkadaşlar geldi müdahale etti. Yerde baygın şekilde yatıyordu. Bebeğini götürmüşler" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde  anne ve bebeğine araç çarpıyor. Annesinin kucağındaki 1 yaşındaki bebek ise savrularak yola düşüyor. Çevredekiler anne ve bebeğin yardımına koşuyor.  Görüntü dökümü: --------------------Güvenlik kamerası-Olay yerinde cep telefonu görüntüleri-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü-Çarpan araçtan görüntü-Görgü tanığı ile röportaj 

-Caddeden görüntü


- İstanbul

Kaynak: DHA

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