Esenyurt'ta ana arterlerde refüj boyaları yenileniyor

Esenyurt'ta ana arterlerde refüj boyaları yenileniyor Esenyurt Belediyesi, trafik güvenliğini arttırmak için ana arterlerde refüj boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt'ta ana arterlerde refüj boyaları yenileniyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, trafik güvenliğini arttırmak için ana arterlerde refüj boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, kazaların önlenerek yaya ve araç sürücülerinin güvenle yolculuk edebilmesi orta refüjlerde bordür boyama çalışmalarına başladı. Ekipler, hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte 'Tam Kapanma' sürecinde çalışmalarını hızlandırdı. Kış aylarında yağmur ve çamurdan, yazın ise sıcaklardan etkilenip silikleşen bordür taşları, boyanarak dikkat çekici hale geliyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan refüj ve kaldırım bordürleri sürücüler için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık da getiriyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevriliyor, çalışmalar hızlandırıldı

Esenyurt'ta birçok noktada ekiplerin eş zamanlı olarak çalışma yürüttüğünü söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü yetkilisi Ünal Uçar, "Pandemi nedeni ile yaya ve araç trafiğinin az olmasından faydalanarak çalışmalarımızı hızlandırdık. 19 Mayıs Bulvarı ve Nazım Hikmet Bulvarı gibi birçok noktada trafik güvenliği açısından boyama çalışması yapıyoruz. Vatandaşların güvenliği için yenileme çalışmalarımız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı