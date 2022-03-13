ESENYURT'TA AMBULANSIN DA KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Haberler

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ESENYURT'TA AMBULANSIN DA KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'TA AMBULANSIN DA KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

ESENYURT'ta kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir taksi ambulansa çarparken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle yokuş yukarı çıkamayan ambulans yolda kaldı. Bu sırada yokuştan aşağı doğru inmeye çalışan taksi sürücüsü de kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip ambulansa çarptı. Ambulans da çarpmanın etkisiyle arkasında bekleyen 16 ARP 457 plakalı otomobile vurdu. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlar hasar meydana geldi. Aynı caddede kayan bazı otomobiller de kazaya neden oldu. Yaşanan kaza anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntü dökümü

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Ambulansın yokuşta kalması

Kayan aracın ambulansa çarpması

Yolda kayan diğer araçlar


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zincirleme Trafik Kazası, Esenyurt, Kaza, kar, Güncel, Haberler

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