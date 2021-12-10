Esenyurt'ta alzaymır hastası bir kişi boş arsada ölü bulundu

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta alzaymır hastası olduğu belirtilen ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenilen bir kişi, boş arsada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı araştırma sonucunda, yaşamını yitiren kişinin 72 yaşındaki Ali Rıza Akbaba olduğu tespit edildi.

Akbaba'nın, alzaymır hastası olduğu ve ailesi tarafından bir süre önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Ali Rıza Akbaba'nın cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından yakındaki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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