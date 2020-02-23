Esenyurt'ta alt geçitte kaza yapan otomobil devrildi

23.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:08

Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı altgeçidinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle bir otomobil devrilirken trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 11.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı altgeçitte meydana geldi. Avcılar istikametinde giden 34 CMC 836 plakalı hafif ticari otomobille, 34 HCG 21 plakalı otomobil çarpıştı. Hasan Dakmak'ın kullandığı 34 CMC 836 plakalı hafif ticari otomobil kazanın şiddetiyle devrildi. Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hasan Dakmak, Annas Etrin ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle altgeçit Avcılar istikameti kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

- İstanbul