Esenyurt'ta Ali Koç'a Yoğun İlgi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçı için geldiği Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşırken, Başkan Ali Koç da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçta takımı yalnız bırakmadı. Başkan Koç'a stada geldiği andan itibaren sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Taraftarların isteğini kırmaya Ali Koç, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftar ayrıca Başkan Koç için tezahüratlarda bulundu. Öte yandan maçı Sportif Direktör Damien Comolli de takip etti.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)