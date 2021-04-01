Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
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Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada

Son dakika haberleri... ESENYURT'ta, aynı aileden 2 grup arasında pompalı tüfekli, kılıçlı kavgada 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

ESENYURT'ta, aynı aileden 2 grup arasında pompalı tüfekli, kılıçlı kavgada 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kavgada bir kadın, yere düşen adamı terlikle darp ederken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Mart Çarşamba günü 17.00 sıralarında Esenyurt'un Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 2 kişinin birbirine saldırması üzerine olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırganlar birbirini sopa, taş ve kılıç ile darp ederken, bir kadın yere düşen adama terlikle vurmaya başladı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, olaya karışan saldırganlardan birinin havaya pompalı tüfek ile ateş etmesi üzerine vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralanan kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışan 5 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İki grubun birbirinden şikayetçi olmaması üzerine kavgaya karışan kişiler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Yaşanan kavga anları ise çevredeki dükkanların güvenlik kamerası tarafında saniye saniye kaydedildi. Görüntülere darp, bir kişinin pompalı tüfekle olay yerine gelmesi, 1 kişiye 8 kişinin saldırması ve kadının terlikle darp ettiği anlar yansıdı. Ayrıca korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sopa ile birbirlerinin üzerine yürüyen 2 kişiyi, 1 kadının ayırmaya çalışması görülüyor.


Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta akrabalar birbirine girdi: O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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