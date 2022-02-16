ESENYURT'TA AKARYAKIT İSTASYONUNUN YANINDAKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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ESENYURT'TA AKARYAKIT İSTASYONUNUN YANINDAKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Yerel
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ESENYURT'TA AKARYAKIT İSTASYONUNUN YANINDAKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖLDÜRÜLDÜ

ESENYURT'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı. Çatısı yanan 3 katlı binanın, akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Demirören Haber Ajansı - Yerel

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