ESENYURT'TA AKARYAKIT İSTASYONUNUN YANINDAKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖLDÜRÜLDÜ

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı. Çatısı yanan 3 katlı binanın, akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Demirören Haber Ajansı - Yerel