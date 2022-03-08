ESENYURT'TA AKARYAKIT İSTASYONUNDA MİNİBÜS YANGINI PANİĞİ

ESENYURT'ta akaryakıt istasyonunda park edilen yolcu minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Paniğe neden olan minibüsteki yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 02.00 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda park edilen yolcu minibüsünde çıktı. Avcılar'dan gelen 34 M 4857 plakalı hatlı minibüs, akaryakıt istasyonundaki pompaların bulunduğu alana yakın bölgede park edildi. Sürücüsünün park ettiği minibüsün motor bölümünden önce dumanlar, ardından alevler yükseldi. Bu sırada hemen yanında bulunan bir minibüsün de yangında zarar göreceğini göz önünde bulunduran sürücüsü, hemen direksiyon başına geçerek aracını uzaklaştırdı. İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine Avcılar İtfaiyesi ekibi kısa sürede gelerek ön tarafı alevler içerisinde kalan minibüsteki yangını söndürdü. Paniğe neden olan yangın sonucu araçta hasar meydana geldi. Yangının minibüsün elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.