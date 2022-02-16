Son dakika: Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, akaryakıt istasyonunun market ve yönetim binası çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.45 sıralarında, Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun 3 katlı market ve yönetim binası çatısında çıktı. Alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu. Binanın çatısının alevli şekilde yandığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİRDEN ALEV ALDI"