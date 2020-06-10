Esenyurt'ta aile sağlığı merkezinde dehşet anları kamerada
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Esenyurt'ta aile sağlığı merkezinde dehşet anları kamerada

Esenyurt'ta aile sağlığı merkezinde dehşet anları kamerada Demir çubuk ve bıçak ile doktorların üzerine yürüdü Ağza alınmayacak küfürler edip, "Silahla geri döneceğim" dedi.

10.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:48

Esenyurt'ta aile sağlığı merkezinde dehşet anları kamerada

Demir çubuk ve bıçak ile doktorların üzerine yürüdü

Ağza alınmayacak küfürler edip, "Silahla geri döneceğim" dedi.

İSTANBUL - Esenyurt'ta Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, iddiaya göre babasının kimliğini beyan etmediği için doktorların ilaç yazmaması üzerine görevli doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. Sağlık ocağından ayrılırken, "Silahla geri döneceğim" diyen saldırgan polis ekipleri tarafından evine baskın yapılarak gözaltına alındı. Saldırı anları ise, sağlık cep telefonu kamerasıyla ve güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde, dün saat 14.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi babasının mide rahatsızlığı için ilaç yazdırmak istedi. Kişinin bu isteği görevli doktorlar tarafından kimlik beyan etmediği için kabul görmedi. Bunun üzerine doktorların kimliğin getirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine ayrılan kişi, kısa süre sonra elinde bir bıçak ve demir çubukla sağlık merkezine geri döndü. Saldırgan, elindeki demir çubuk ile önce doktoru darp etti.

Daha sonra kendisinin cep telefonu ile görüntülendiğini fak eden kişi, kendisini görüntüleyen sağlık çalışanını kovalamaya başladı. Saldırganın elinden zor kurtulan kadın sağlık çalışanı, kendisini girişte bir yere kapattı. Bunun üzerine hızını alamayan saldırgan elindeki demiri sağa sola vurarak çalışanlara küfür edip tehdit etti.

Saldırganın aile sağlığı merkezinden ayrılırken, "Evden silah alıp geleceğim" demesi olayın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık çalışanları ise daha sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırgandan şikayetçi oldu. Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etti. Evine baskın düzenleyen ekipler, olaydan 1 saat sonra şüpheli Enginay E.'yi gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Esenyurt'ta aile sağlığı merkezinde dehşet anları kamerada

Kaynak: İHA

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