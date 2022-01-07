Son dakika haberi | ESENYURT'TA AĞABEY KARDEŞİN SİLAHLI KAVGASININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | ESENYURT'TA AĞABEY KARDEŞİN SİLAHLI KAVGASININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ESENYURT'ta, kardeş oldukları iddia edilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, kardeş oldukları iddia edilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Aralık saat 17.00 sıralarında Esenyurt Meydanı 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. kavga sırasında başından yaralanan kardeşlerden biri aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Çevredekiler panik içinde kaçarken, silah sesini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Pompalı tüfekli şüpheliyi sakinleştiren ekipler, saldırganı polis aracına bindirdi. Gelen ambulansa alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kardeş daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ağabey-kardeşin kavgasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde bir kişinin elindeki pompalı tüfeği yere atması, kavga eden kişilerin polislerce yakalanması ve bir kızın ağlayarak polislerle konuşması yer alıyor.

Son dakika haberi | ESENYURT'TA AĞABEY KARDEŞİN SİLAHLI KAVGASININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberi | ESENYURT'TA AĞABEY KARDEŞİN SİLAHLI KAVGASININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberi | ESENYURT'TA AĞABEY KARDEŞİN SİLAHLI KAVGASININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

50 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü

50 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü

 Adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

 Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu

Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title