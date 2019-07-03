Esenyurt'ta abart egzozlu araçlara ceza yağdı

Abart egzozlu araçlara şok ceza

İSTANBUL - İstanbul'da trafik ekipleri tarafından abart egzozlu araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Uygulamada üzerinde abart egzoz bulunan araçlara para cezası verildi.

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde gerçekleştirilen uygulamada Esenyurt trafik şube ekipleri, abart egzoz araçlar ve yüksek sesli müzik dinleyen araçlar üzerinde bir çalışma yaptı. Saat 22.00 ile 00.00 arası gerçekleştirilen uygulamada, ekipler modifiyeli araçlar ve abart egzoz kullanan araçları tek tek durdurup inceledi. Yapılan incelemelerde kurallara uymayan ve sigortası olmayanlara sürücülere 108, film takan araçlara 235, abart egzozlu araçlara ise bin lira para cezası kesildi. Uygulama sırasında polis ekipleri, kumanda ve aracın içerisinden düğme ile açılan abart egzozlu araç durdurularak cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, Esenyurt trafik şube ekiplerinin 2019 yılı içerisinde yaptığı uygulamalarda 68 araca cezai işlem yapılıp, birçok aracında trafikten men edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA