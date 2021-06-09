Esenyurt'ta 8 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü kamerada
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Esenyurt'ta 8 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Esenyurt'ta binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Cebe hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Güzelyurt mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ahmet Cebe yorulup dinlenmek için oturmak istedi. Yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak isteyen Cebe, mermerin kayması sonucu 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(Erdal Can İçelli - Hakan Polat/İHA)

Esenyurt'ta 8 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü kamerada
Esenyurt'ta 8 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü kamerada
Esenyurt'ta 8 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü kamerada
Esenyurt'ta 8 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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