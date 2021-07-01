Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı
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Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta Emniyet bekçileri tarafından bir takside durdurulan uyuşturucu satıcılarından biri görevliyi cam soda şişesi fırlatarak yaraladı.

ESENYURT'ta Emniyet bekçileri tarafından bir takside durdurulan uyuşturucu satıcılarından biri görevliyi cam soda şişesi fırlatarak yaraladı. Kaçmaya çalışan şüpheli yakalanırken, 775 gram esrar ele geçirildi.

Esenyurt'ta Emniyet gece bekçileri İstiklal Mahallesi Lüle Sokak'ta  yaya devriye görevi yaparken şüphe üzerine 34 THN 22 plakalı taksiyi durdurdu. Aracın şoför koltuğu yanında ve arkasında bulunan iki kişi olduğu tespit edildi. Arka koltukta oturan kişi araçtan inerken elindeki beyaz poşeti araç içerisinde bıraktı. Bekçiler poşeti incelemek isterken Kadir A. isimli şüpheli görevlilere cam soda şişesi fırlattı. Şişenin isabet etmesi sonucu mahalle bekçisinin sol serçe parmağı yarılırken şüpheli kaçmaya başladı. Aracın şoför koltuğu yanında oturan kişi kaçarken, bekçiyi yaralayan Kadir A. kısa süren takip ardından gözaltına alınmak istendi. Bu kişi direndiği bekçileri tırnakları ile yaralarken, gözaltına alındı. Yapılan aramada 775 gram esrar, 1 cep telefonuna el konuldu. Şüpheli Kadir A. Esenyurt Devlet Hastanesi'nden alınan darp ve cebir raporu ile Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.


Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı
Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı
Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı
Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı
Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı
Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı
Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı
Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı
Esenyurt'ta 775 gram esrarla yakalanan şüpheli şişe ile bekçiyi yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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