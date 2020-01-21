ESENYURT'TA 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ (2)

21.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:18

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta belirledikleri bir depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depo içerisinde ve depo önündeki araçta 7 ton metil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen metil alkolün sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenildi. Operasyon devam ediyor.

Görüntü dökümü:

---------------------Operasyon görüntüleri-Baskın anı-Depodan görüntü

-Aracın görüntüsü

Kaynak: DHA

- İstanbul