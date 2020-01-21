ESENYURT'TA 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ (2)
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ESENYURT'TA 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ (2)

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta belirledikleri bir depoya operasyon düzenledi.

21.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:18
ESENYURT'TA 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ (2)

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ta belirledikleri bir depoya  operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depo içerisinde ve depo önündeki araçta 7 ton metil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen metil alkolün sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenildi. Operasyon devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

---------------------Operasyon görüntüleri-Baskın anı-Depodan görüntü

-Aracın görüntüsü


- İstanbul
Kaynak: DHA
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