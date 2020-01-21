ESENYURT'TA 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ (2)
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta belirledikleri bir depoya operasyon düzenledi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta belirledikleri bir depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depo içerisinde ve depo önündeki araçta 7 ton metil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen metil alkolün sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenildi. Operasyon devam ediyor.
Görüntü dökümü:---------------------Operasyon görüntüleri-Baskın anı-Depodan görüntü
-Aracın görüntüsü
- İstanbul