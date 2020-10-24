Esenyurt'ta 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

ESENYURT'ta 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ESENYURT 'ta 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güzelyurt Mahallesi 2134 Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere merdiven aracıyla müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü. Polis yangın hakkında araştırma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel TİMDU