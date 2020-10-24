ESENYURT'TA 7 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR(1)
24.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:27
Haber-Kamera: Veysel TİMDU / İSTANBUL DHA Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA
Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü dökümü:----------Alev alev yanan çatı -İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel TİMDU