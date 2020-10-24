ESENYURT'TA 7 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR(1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESENYURT'TA 7 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR(1)

24.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:27
ESENYURT'TA 7 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR(1)

Haber-Kamera: Veysel TİMDU / İSTANBUL DHA Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA 

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

Görüntü dökümü:

----------Alev alev yanan çatı -İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel TİMDU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Binnur Kaya Türkan Şoray Aras Bulut İynemli
Spor Babel Ozan Tufan Okan Buruk Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Fransa Sakarya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA 7 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR(1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 22:27:31. #1.14#
title