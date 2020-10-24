ESENYURT'TA 7 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR(1)

Haber-Kamera: Veysel TİMDU / İSTANBUL DHA Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.