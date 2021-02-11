Esenyurt'ta 6. kattan atlayan adam öldü; Düşme anları kamerada-2
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Esenyurt'ta 6. kattan atlayan adam öldü; Düşme anları kamerada-2

11.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:07
Esenyurt'ta 6. kattan atlayan adam öldü; Düşme anları kamerada-2

ESENYURT Piri Reis Mahallesi'nde bir kişi15 katlı apartmanın 6. katından atladı.

ESENYURT Piri Reis Mahallesi'nde bir kişi15 katlı apartmanın 6. katından atladı. Yere düşen adam, hayatını kaybetti. Düşme anları ise kameralara yansıdı.

Olay, sabah saatlerine Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gürsel S. isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 15 katlı bir binanın 6'ıncı katından atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri, Gürsel S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


Esenyurt'ta 6. kattan atlayan adam öldü; Düşme anları kamerada-2
Esenyurt'ta 6. kattan atlayan adam öldü; Düşme anları kamerada-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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