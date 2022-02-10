ESENYURT'TA 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ESENYURT'ta 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
ESENYURT'ta 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın 12.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1295 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında çatı kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü