ESENYURT'TA 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler
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ESENYURT'TA 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'TA 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ESENYURT'ta 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ESENYURT'ta 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın 12.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1295 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında çatı kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü

ESENYURT'TA 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ESENYURT'TA 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ESENYURT'TA 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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