Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın: Çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı

Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın: Çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı

Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın: Çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldıİSTANBUL(İHA)- Esenyurt'ta 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı.

3.08.2019 16:46
Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın: Çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı

Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın: Çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı
İSTANBUL(İHA)- Esenyurt'ta 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı. Dumanların kapladığı binada mahsur kalanlar balkon ve camlardan aşağı inmeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumanların kapladığı binada mahsur kalan vatandaşları merdivenle indirme çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA
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