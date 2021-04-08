Son dakika: Esenyurt'ta 5 yaşındaki Serdar'a polisten doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Esenyurt'ta 5 yaşındaki Serdar'a polisten doğum günü sürprizi

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK - Haberler | Güncel
Son dakika: Esenyurt'ta 5 yaşındaki Serdar'a polisten doğum günü sürprizi

Son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta polis ekipleri, 5 yaşındaki Serdar'ın doğum gününü kutlayarak, hediye verdi.

ESENYURT'ta polis ekipleri, 5 yaşındaki Serdar'ın doğum gününü kutlayarak, hediye verdi. 

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 6 Nisan'da giden bir vatandaş, polisleri çok seven 5 yaşındaki oğlu Serdar'ın doğum günü olması nedeniyle kendisine sürpriz yapılması talebinde bulundu. Aynı gün saat 20.00 sıralarında Motosikletli Yunus Timleri görevlileri de eve giderek Serdar'ın doğum gününü kutladı. Polisler çocuğa oyuncak polis arabası hediye etti. Koronavirüs tedbirlerine de dikkat edilerek doğum günü kapıda kutlandı. Serdar, doğum gününü kutlayan polislere teşekkür etti.


Son dakika: Esenyurt'ta 5 yaşındaki Serdar'a polisten doğum günü sürprizi
Son dakika: Esenyurt'ta 5 yaşındaki Serdar'a polisten doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Hande Erçel Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Esenyurt'ta 5 yaşındaki Serdar'a polisten doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:32:12. #1.15#
title