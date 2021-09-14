Esenyurt'ta 5 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı - Haberler
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Esenyurt'ta 5 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta 5 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

Esenyurt'ta, annesiyle yolun karşısına geçerken, 5 yaşındaki Hira'ya, otomobil çarptı.

Esenyurt'ta, annesiyle yolun karşısına geçerken, 5 yaşındaki Hira'ya, otomobil çarptı. Araç daha sonra küçük kızın üzerinden geçerken, çevredekiler sürücüyü linç etmek istedi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen pazar saat 17.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde yaşandı. Yolun karşısına geçerken annesinin elini bırakan Hira'ya, otomobil çarptı. Araç daha sonra küçük kızın üzerinden geçti. Kaza sonrası Hira yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Hira'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çevredekiler, sürücüyü linç etmek istedi. Polis ekipleri engel olurken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Esenyurt'ta 5 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

Esenyurt'ta 5 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

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