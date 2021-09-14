ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI - Haberler
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ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*O anlar güvenlik kamerasındaErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta, annesiyle yolun karşısına geçerken, 5 yaşındaki Hira'ya, otomobil çarptı.

*O anlar güvenlik kamerasında

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta, annesiyle yolun karşısına geçerken, 5 yaşındaki Hira'ya, otomobil çarptı. Araç daha sonra küçük kızın üzerinden geçerken, çevredekiler sürücüyü linç etmek istedi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen pazar saat 17.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde yaşandı. Yolun karşısına geçerken annesinin elini bırakan Hira'ya, otomobil çarptı. Araç daha sonra küçük kızın üzerinden geçti. Kaza sonrası Hira yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Hira'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çevredekiler, sürücüyü linç etmek istedi. Polis ekipleri engel olurken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI
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Haber: ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI - Haberler
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