Esenyurt'ta 5. kattan düşen kişi öldü
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Esenyurt'ta 5. kattan düşen kişi öldü

Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta 5. kattan düşen kişi öldü

Esenyurt'ta bir binanın balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

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Esenyurt'ta bir binanın balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi'nde yaşayan Mürsel B. (40), henüz bilinmeyen nedenle 5. kattaki dairesinin balkonundan düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mürsel B., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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