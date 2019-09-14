14.09.2019 19:54

Esenyurt'ta 5 katlı iki binanın çatısında yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı iki binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Çınar Mahallesi 1406'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında başladı. Uydu cihazlarının olduğu bölümde başladığı iddia edilen yangın vatandaşların fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede yangında bulunan binanın çatısına da sirayet etti. Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA