ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (1)

27.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:23

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA