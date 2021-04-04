Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
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Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 7 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Esenyurt Çağla Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında yükselen dumanlar bir anda tüm binayı kapladı. Duman nedeniyle üst kattaki vatandaşlar mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan kadın ve çocukların da içinde olduğu 7 vatandaşı kurtardı. Yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken, çok sayıda vatandaş da sokağa döküldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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