Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktıİSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binanın bütün katlarını sardı. Aralarında bebeklerin de olduğu çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.