Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktıİSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binanın bütün katlarını sardı. Aralarında bebeklerin de olduğu çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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