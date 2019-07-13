Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binanın bütün katlarını sardı. Aralarında bebeklerin de olduğu çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: İHA