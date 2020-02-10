ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR (1)
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ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR (1)

Veysel TİMDU / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

10.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:40
ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR (1)

Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA

'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışıyor. Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi üzerinde bulunan binadaki yangın için çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler


Kaynak: DHA
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