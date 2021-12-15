Esenyurt'ta 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ele geçirildi

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerinin 5 tekel bayi, 3 ikamet ve 1 restoranda yaptığı aramalarda 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala sahte alkol imalat ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Polis ekipleri Esenyurt'ta 1 Aralık-14 Aralık tarihleri arasında 5 tekel bayi, 3 ikamet ve 1 restoranda sahte alkolle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ile birlikte, paketlemede kullanılan bandrol ve boş şişe ele geçirildi. Ekiplerin sahte alkolle ilgili çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL