Son dakika haberleri! ESENYURT'TA 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN SEVCAN DEMİR'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
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Son dakika haberleri! ESENYURT'TA 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN SEVCAN DEMİR'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

10.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:04

Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile kavga ettikten sonra 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Esenyurt'ta, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile kavga ettikten sonra 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelmişti. 831 Sokak'ta bulunan binanın 4. katında oturan Sevcan Demir, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Demir'in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra ikili tekrar tartışma yaşadı. Bu sırada Sevcan Demir, henüz bilinmeyen bir nedenle dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 12 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Burada işlemleri tamamlanan Demir'in cenazesi ağabeyi Coşkun Demir tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Samsun'a götürüldü. Gözaltına alınan Demir'in dini nikahlı eşi Kenan Danış'ın ise Asayiş Şube'de işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri! ESENYURT'TA 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN SEVCAN DEMİR'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Son dakika haberleri! ESENYURT'TA 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN SEVCAN DEMİR'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Son dakika haberleri! ESENYURT'TA 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN SEVCAN DEMİR'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Son dakika haberleri! ESENYURT'TA 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN SEVCAN DEMİR'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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