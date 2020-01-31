Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil fabrikasının deposunda yangın
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Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil fabrikasının deposunda yangın

ESENYURT'ta 4 katlı bir tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı.

31.01.2020 05:43 | Son Güncelleme: 31.01.2020 05:43
Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil fabrikasının deposunda yangın

ESENYURT'ta 4 katlı bir tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. ekipleri yangına üç koldan müdahale ediyor.

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde sabaha doğru meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 230. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmından dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Önlem amaçlı, yakın ilçelerden de takviye itfaiye ekibi çağırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Kaynak: DHA
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