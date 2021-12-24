Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı - Haberler
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Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın: mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın: mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı. Binada mahsur kalan varandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 858 Sokak'ta bulunan 4katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis, ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları merdiven aracıyla tahliye etti. Yangında ölü veya yaralı olmazken mahalle sakinleri sokağa döküldü. Sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi. İtfaiye ekipleri kısa süreli çalışmanın ardından yangını söndürürdü.

Yangını gören mahalle sakini Ozan Gören:

"Evde oturuyorduk. Baktık aşağıdan sesler geldi. Çıktık balkona. Alt kattan abla bağırıyordu indik aşağıya. Dumanlar yükselmişti. Kapıyı kırmaya çalıştık. Binada bir abimiz var o çelik kapıyı kırdı. Dumanlar baya yükselmişti. Yangının arka tarafta olduğunu öğrendik. Arka tarafa gittik. Allah'tan bahçede hortum vardı. Hortumla önce söndürmeye çalıştık. Biraz söndürdük yangını. İtfaiye geldi sonra. Yaralı yoktu" dedi.

Polis ekipleri yangın çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı

Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı

Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Son Dakika Haberleri

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