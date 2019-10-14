Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor (1)

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor (1)

ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

14.10.2019 13:34
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor (1)
ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler içinde kalan çatıyı söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan çatıyı söndürmek için çalışmalar sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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