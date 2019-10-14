Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor (1)
ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
14.10.2019 13:25
ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- İstanbul
Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler içinde kalan çatıyı söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan çatıyı söndürmek için çalışmalar sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA