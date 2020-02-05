ESENYURT'TA 4 KATLI BİNANIN ÇATI PARÇALARI SOKAĞA UÇTU

05.02.2020 01:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:33

Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatı izolasyon malzemeleri rüzgar nedeniyle sokağa uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdan kalan ve tehlike arz eden parçaları tek tek topladı.

Olay Esenyurt, Süleymaniye Mahallesinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 759. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak sokağa uçtu. Mahalle sakinleri çatıdan uçan parçaları görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıkarak tehlike arz eden parçaları yerinden söktü. Bu sırada polis ekipleri de sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. Gece olması ve şans eseri sokakta kimsenin geçmemesi yaşanabilecek olası bir olumsuzluğu önledi. Olay yerine gelen Esenyurt Belediyesine ait zabıta ekipleri de bina sakinlerinden bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tehlike arz eden ve sokağa uçan çatı malzemeleri toplandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü: -------------------------Olayın meydana geldiği yerİtfaiye ekiplerinin çalışmasıSokağa uçan çatı malzemeleriBina sakini ile röpPolisin önlemi

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA