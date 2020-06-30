ESENYURT'TA 4 KATLI BİNANIN 4. KATINDA YANGIN Ersan SAN / ESENYURT'ta 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yoğun dumanın çıktığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dairede hasar oluştu.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1047 Sokakta bulunan 4 katlı binanın 4. katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

Kaynak: DHA