Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
Haberler » Güncel » Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın - Haber

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle, üst katlarda kalanlar dumandan etkilendi.

10.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:29
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle, üst katlarda kalanlar dumandan etkilendi. Dairelerde mahsur kalan 5 kişiyi erleri kurtardı.

Yangın, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 9'uncu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bodrum kattaki tahtalar yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve ambulans ekibi sevk edildi. ekipleri, üst katlardan aralarında çocukların da olduğu 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede söndürüldü. Ayrıca yangında dumandan etkilenen kafes içindeki bir kuş da öldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler