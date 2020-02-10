: Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

10.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:29

Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle, üst katlarda kalanlar dumandan etkilendi. Dairelerde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye erleri kurtardı.

Yangın, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 9'uncu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bodrum kattaki tahtalar yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üst katlardan aralarında çocukların da olduğu 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede söndürüldü. Ayrıca yangında dumandan etkilenen kafes içindeki bir kuş da öldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu