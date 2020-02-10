ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN
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ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN

Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle, üst katlarda kalanlar dumandan etkilendi.

10.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:03
ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN

'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle, üst katlarda kalanlar dumandan etkilendi. Dairelerde mahsur kalan 5 kişiyi erleri kurtardı. 

Yangın, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 9'uncu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıktı.  Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bodrum kattaki tahtalar yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve ambulans ekibi sevk edildi. ekipleri, üst katlardan aralarında çocukların da olduğu 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede söndürüldü. Ayrıca yangında dumandan etkilenen kafes içindeki bir kuş da öldü.

Görüntü Dökümü: ------------Binadan dumanların çıkmasıİtfaiye ekiplerinin çalışmasıÇevrede bulunan vatandaşlar

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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